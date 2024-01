Mafia, blitz tra Catania, Caltanissetta e Napoli: 15 misure VIDEO

Ci sono 26 indagati, 120 finanzieri in campo

CATANIA – Blitz della guardia di finanza tra Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine. Oltre 120 finanzieri in campo, nel mirino ci sono 26 indagati, eseguite 15 misure cautelari e personali. I particolari.

Il blitz e le accuse

A vario titolo, gli indagati sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione, traffico, spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro, tutto aggravato dal metodo mafioso. L’organizzazione avrebbe reimpiegato in attivià economiche i proventi illeciti, non a caso l’operazione, che è stata ribattezzata Oleandro, è in corso tra diverse province. IN AGGIORNAMENTO