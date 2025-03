Maltempo, emergenza nel Messinese: famiglie evacuate e frane VD

Sul posto i vigili del fuoco

MESSINA – Maltempo, emergenza nel Messinese, evacuate diverse famiglie, vasta frana nel quartiere di Cataratti. I particolari.

Maltempo, emergenza nel Messinese

“A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo il nostro territorio, il comando Provinciale dei vigili del fuoco di Messina sta intervenendo per gestire diverse situazioni di emergenza”.

I vigili del fuoco sono al lavoro per evacuare 14 nuclei familiari, nel quartiere di “Cataratti per garantire la sicurezza delle persone”. “A Curcuraci – continuano i vigili del fuoco – le forze in campo stanno monitorando un movimento franoso e valutando l’eventualità di evacuare ulteriori abitazioni per prevenire danni maggiori”.

Gli altri interventi

Nel frattempo, un albero è stato rimosso dalla carreggiata dell’autostrada Messina-Catania, all’altezza di Galati Marina, a causa di un’ostruzione che ha temporaneamente rallentato il traffico. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono state prontamente avviate.

I vigili del fuoco segnalano “operazioni di movimento terra sono in corso a Castanea delle Furie, dove si stanno affrontando smottamenti che interessano la viabilità locale”.

Poche ore fa, la protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla per domani.