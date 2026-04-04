 Maltempo nel Messinese, frane e smottamenti VIDEO
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Maltempo nel Messinese, frane e smottamenti VIDEO

Sulla SS117 ha ceduto un tratto di sede stradale in località Romei
L'EMERGENZA
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MESSINA – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di ieri, venerdì 3 aprile, sulla provincia di Messina, causando danni e disagi alla popolazione.

Circa 100 persone, che partecipavano a un campeggio nei boschi, sono rimaste bloccate nella zona di San Fratello a causa dell’esondazione di un torrente. Per salvarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivato con l’elicottero.

Sulla SS117 Santo Stefano di Camastra – Mistretta, ha ceduto un tratto di sede stradale in località Romei. Sono in corso le verifiche dell’Anas per valutare le condizioni di stabilità tanto dell’arteria quanto del costone roccioso.

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