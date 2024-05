Abbracciati per resistere alla furia dell’acqua: tre giovani dispersi

Travolti in provincia di Udine

Un ragazzo e due ragazze sono dispersi, dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, travolti dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco in provincia di Udine.

I tre giovani si trovavano su un isolotto e l’acqua, cresciuta all’improvviso di volume, li ha sorpresi. Da ore le piogge torrenziali stanno flagellando il Friuli Venezia Giulia.

Come si vede in un video postato sui social i tre ragazzi si sono abbracciati tentando di resistere alla furia dell’acqua. Un testimone ha chiamato subito i soccorsi. I vigili del fuoco hanno tentato invano di recuperarli utilizzando corde e autoscala. Le ricerche sono in corso.