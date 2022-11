Il personale sta cercando di rimettere in piedi quanto distrutto per essere pronti per il debutto il prossimo 25 novembre

1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA PALERMO – Il forte vento che si è abbattuto su Palermo ha provocato danni anche al tendone del circo Miranda Orfei, in fase di allestimento vicino al centro commerciale Forum a Brancaccio. Le forti raffiche di libeccio hanno buttato giù una struttura che si trova davanti al tendone principale. In queste ore il personale che lavora al circo sta cercando di rimettere in piedi quanto distrutto per essere pronti per il debutto il prossimo 25 novembre.

Articoli Correlati METEO Condividi MALTEMPO Condividi MALTEMPO Condividi PIOGGE INTENSE Condividi CLIMA Condividi METEO Condividi MALTEMPO Condividi TRAPANI Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI