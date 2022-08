Meloni: “Centrodestra unito grazie a Fratelli d’Italia”

L'intervento alla manifestazione a Catania

“La Sicilia negli ultimi anni è prima in tanti posti: stazione appaltanti posti creati in terapie intensive attenzione categorie produttive, turismo. Quindi dobbiamo dire grazie a Nello Musumeci e siamo grati che abbia accettato l’offerta di candidarsi al Senato. Grazie anche a Renato Schifani che tiene coalizione compatta. E grazie a FdI perché se non fosse stato per noi questa coalizione non avrebbe corso unita, perché per noi la cosa più importante battere la sinistra”. Lo ha detto Giorgia Meloni a una manifestazione di FdI a Catania