Micari (Iv): “Enorme problema politico blocca il governo della Regione”

"Andate a casa, la Sicilia non vi rimpiangerà"

PALERMO – “Galvagno viene rinviato a giudizio per corruzione e altri gravi reati proprio nella giornata in cui viene discussa la sfiducia al governo Schifani. Noi rimaniamo garantisti per formazione e cultura, ma è evidente che c’è un problema politico enorme che impedisce alla maggioranza di andare avanti nel governo“. Lo dice Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia.

“Tutte le forze politiche che la compongono – aggiunge – hanno esponenti di spicco sotto processo o sotto inchiesta per fatti gravissimi: è il sistema, non a caso definito clientelare dallo stesso Musumeci, a essere marcio al suo interno. Andate a casa, la Sicilia non vi rimpiangerà”.