Mirone riscrive la Storia: “Nino Martoglio, incidente od omicidio?” VIDEO

Un libro che fa luce sulla morte del commediografo

CATANIA – “Commediografo, poeta, fondatore della splendida epopea del teatro siciliano di Grasso e di Musco che ha furoreggiato il tutto il mondo, maestro di palcoscenico nientemeno che di Luigi Pirandello, pioniere del cinema “muto” che ha ispirato il neorealismo di Visconti, De Sica e Rossellini.

Nino Martoglio è stato anche un giornalista corrosivo che col suo settimanale D’Artagnan, per oltre un decennio, ha messo alla berlina i conservatori catanesi, ed anche un socialista intransigente, seguace di quel Giuseppe De Felice che per vent’anni è stato sindaco di Catania cambiando letteralmente il volto della città. Non a caso, all’inizio del Novecento, Catania si è guadagnata l’appellativo di Milano del Sud”.

Luciano Mirone ne parla con passione. Non solo perché si tratta della sua creatura (nel senso di scrittura di un libro) numero quattordici: ma anche perché questo suo ultimo lavoro riscrive la Storia.

Quella della morte di Nino Martoglio, per l’appunto.

Il caso Martoglio

Il titolo è già di per sé emblematico: “Il Caso Martoglio. Un misfatto di Stato alla vigilia del fascismo”, L’Informazione editore. “Questo volume mi ha tolto il sonno – spiega Mirone, giornalista e scrittore – per il totale coinvolgimento psicologico ed emotivo che ha avvolto un’opera su uno degli artisti più poliedrici e geniali vissuti nel periodo a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento: Nino Martoglio, personaggio con una biografia incredibile, come la sua vita e la sua morte. Le trecentocinquanta pagine del libro si soffermano su quest’ultimo aspetto, pur illustrando moltissimo il primo. Questo come antipasto, poiché deve ancora uscire il film-documentario che sto realizzando assieme al regista Fabio Fagone”.

Incidente od omicidio?

Il minimo comune denominatore delle pagine di un libro che si legge tutto d’un fiato, è l’incessante voglia di arrivare alla verità. Non viene imposta nessuna tesi né screditata alcuna ipotesi: l’approfondimento di documenti, testimonianze trascritte nel secolo scorso e persino una sentenza, hanno definito la stesura de “Il caso Martoglio”. “Per comprendere compiutamente una storia così complessa, bisogna ricostruire il contesto storico, politico, economico e culturale di quegli anni. Per approfondire quest’ultimo aspetto è stata necessaria la consultazione di tanti libri e di tanti esperti delle varie materie”, conclude Mirone.

Quello di un attento e lucidissimo Luciano Mirone, è il racconto di una Catania quasi dimenticata in un periodo storico ruvido e contraddittorio.

In quello che è un libro ed una ricostruzione che faranno parlare a lungo.