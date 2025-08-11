Maltrattamento di animali e reati ambientali in un terreno, due denunce

VIDEO - I controlli a Misterbianco

CATANIA – La Polizia di Stato, la Polizia Locale di Misterbianco e il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania hanno effettuato un controllo in un terreno segnalato da cittadini per la presenza di un cavallo in un box fatiscente e una discarica abusiva.

Il controllo a Misterbianco

Il controllo, svolto nella mattna di mercoledì 6 agosto nei pressi di via Lenin, ha visto la collaborazione della Squadra a Cavallo della Questura di Catania e dei veterinari dell’Asp. All’interno del terreno è stato trovato un cavallo, regolarmente censito tramite microchip, ma detenuto in condizioni inadeguate: il box in lamiera provocava temperature elevate e non garantiva un ambiente idoneo all’allevamento.

L’animale è stato sottoposto a vincolo sanitario e trasferito presso una struttura autorizzata fuori provincia. Il proprietario è stato multato per oltre 3.500 euro per aver esercitato attività di allevamento non autorizzata e per mancata esecuzione dei test per l’anemia infettiva. Inoltre, è stato denunciato per maltrattamento di animali, con la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’officina e la discarica

Durante lo stesso intervento, la Polizia Locale ha accertato la presenza di un’officina abusiva e di una discarica a cielo aperto nel terreno. Una parte dell’area era stata affittata a un uomo che aveva allestito un’officina non autorizzata; per questo motivo è stato sanzionato con una multa superiore a 5 mila euro e l’area, insieme all’attrezzatura, è stata sequestrata.

Un altro soggetto aveva invece occupato un’altra parte del terreno per realizzare una discarica abusiva, con materiali pericolosi, tra cui elettrodomestici contenenti sostanze inquinanti. Anche lui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, sempre con la presunzione di innocenza. L’intera area è stata posta sotto sequestro e sarà a carico dell’indagato la bonifica del sito.