Mucca intrappolata in un burrone a Modica: salvata dai Vigili del fuoco VIDEO

Si è reso necessario l’intervento di un elicottero AW 139 “Drago 146” per salvare una mucca caduta in un burrone in località Modica. La richiesta di intervento è arrivata dalla sala operativa di Ragusa. Sul posto i Vigili del Fuoco di Modica e personale Elisoccorritore del Reparto Volo di Catania. L’animale dal peso di 500 kg è stato imbracato e issato con l’ausilio del gancio baricentrico e successivamente posizionata in terreno accessibile per le cure del veterinario e dei proprietari .