Naufragio di migranti a Lampedusa, anche una neonata tra i 20 morti

La tragedia e le operazioni di salvataggio

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sarebbero due i barconi naufragati a largo di Lampedusa. Lo hanno raccontato alcuni dei 61 superstiti che sono giunti a terra a bordo delle motovedette. I morti sarebbero 20. Otto sono già stati portati sull’isola.

Fra i primi 8 cadaveri giunti a Lampedusa, e già portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, ci sono una neonata, 2 uomini adulti, 2 donne e 3 adolescenti (due maschi e una femmina). Si attende che vengano sbarcate a molo Favarolo altre 5 salme.

La ricostruzione della tragedia

Le due imbarcazioni cariche di migranti, secondo quanto hanno raccontato i superstiti, sarebbero partite ieri sera da Tripoli, in Libia. Una delle due, nel viaggio verso la Sicilia, avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e successivamente si sarebbe ribaltata. Alcuni dei migranti sarebbero riusciti a spostarsi sull’altra imbarcazione ma molti sarebbero caduti in acqua.

Anche la seconda imbarcazione, però, essendo stracarica si sarebbe ribaltata. Verso mezzogiorno oggi il barcone semiaffondato è stato avvistato da un elicottero della Guardia di Finanza a circa 14 miglia a Sud di Lampedusa: subito è scattato l’allarme e da Lampedusa sono partite le motovedette della Guardia Costiera, della Finanza e di Frontex.

Sui due barconi, sempre secondo i racconti dei sopravvissuti, ci sarebbero stati tra i 90 e i cento migranti. I 61 naufraghi superstiti sbarcati a Lampedusa, e già trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, stanno iniziando a riferire quanto è accaduto. I dispersi – le ricerche sono in corso – potrebbero essere tra 20 e 40. Medici, psicologi e operatori di Euaa (Agenzia dell’Unione europea per l’asilo), con l’aiuto dei mediatori culturali, stanno sottoponendo a controlli i superstiti. Non sembrano esserci emergenze sanitarie e non ci sono minori non accompagnati tra le persone sopravvissute.

“Superstiti sotto choc”

“Nella tarda mattinata abbiamo accolto le 56 persone partite dalla Libia superstiti e altre 4 sono state ricoverate in osservazione. Sono provate dal viaggio e da quanto accaduto, ma in condizioni di salute discrete. La nostra equipe li ha presi in carico e si sta occupando di loro e dei loro bisogni”. Lo dice la vicedirettrice dell’hotspot di Lampedusa Cristina Palma.

“Rabbia e frustrazione“

“Rabbia e frustrazione. È quello che sentiamo per l’ennesimo #naufragio a poche miglia da #Lampedusa. La nostra #Aurora e altre Ong se indirizzate avrebbero potuto soccorrere le persone in pochi minuti. Qualcuno sapeva della presenza di quella barca?”. Lo scrive Sea Watch su X.

“Morti annunciate”

Tra i sopravvissuti c’è chi ha perso i propri cari: chi una sorella, un figlio piccolo, un marito. Non sono tragedie, ma morti annunciate”. Lo dice Marta Bernardini, di Mediterranean Hope, che con i suoi volontari si trova al molo di Lampedusa. “Le persone – prosegue – continuano a partire e solo chi è fortunato arriva. Come oggi, altri perdono la vita. Queste morti non sono una colpa di chi parte, sono responsabilità politica dei governi europei che spostano il problema altrove. La conseguenza di queste politiche è perdere vite umane e, con loro la dignità e i valori dell’Europa”.

Piantedosi: “Serve prevenire viaggi in mare“

“L’ennesima tragedia avvenuta oggi nel Mediterraneo centrale, a 14 miglia nautiche da Lampedusa, addolora profondamente e suscita un pensiero di profondo cordoglio per le vittime. Questo drammatico episodio conferma, ancora una volta, l’urgenza di prevenire, sin dai territori di partenza, i pericolosi viaggi in mare e di combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani che alimenta questo fenomeno”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Fallimento del governo”

“Tra le vittime sembra ci sia anche una neonata. Quelli che oggi governano, quelli del blocco navale, quelli della ricerca dei trafficanti di vite su tutto il globo terraqueo, quelli del miliardo di denaro pubblico sperperato per il centro in Albania, quelli lì, se oggi fossero all’opposizione, li vedreste in tutti i Tg e su tutti i giornali a urlare al ministro degli Interni e al presidente del Consiglio di dimettersi. Ma oggi governano loro, quindi… Le stragi non si fermano e nemmeno gli sbarchi. Un fallimento vergognoso di questo governo anche sul suo storico cavallo di battaglia elettorale”. Lo afferma la senatrice siciliana M5S Dolores Bevilacqua.

“Fino a oggi sono stati 675” tra morti e dispersi “dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale” ha ricordato il portavoce.