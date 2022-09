“Non ho ancora capito perché Conte ha fatto cadere Draghi”

Il segretario del Pd Enrico Letta a Catania.

CATANIA – “Non ho ancora capito per quali motivi Conte abbia fatto cadere il governo. Quella scelta sta avendo conseguenze negative per il Mezzogiorno e per le famiglie perche’ sul tema bollette e caro energia purtroppo non si riesce a fare tutto quello che si potrebbe non avendo un Governo nel pieno dei poteri”. Lo ha detto a Catania il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione elettorale in vista delle elezioni regionali insieme con la candidata alla Presidenza della Regione Caterina Chinnici.