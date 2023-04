Oda, pagata una mensilità: “Ma finiamola con le scuse” VIDEO

“La montagna ha partorito un topolino", spiega Corrado Tabbita Siena segretario del sindacato USB. Pagato lo stipendio di febbraio.

1' DI LETTURA

CATANIA. ODA (Opera Diocesana di Assistenza): dopo le festività pasquali, i lavoratori ricevono una delle due mensilità pregresse. Corrado Tabbita Siena è il segretario dell’USB: “La montagna ha partorito un topolino”. È arrivata ieri la comunicazione, ai lavoratori dell’Opera Diocesana di Assistenza, che si stava “procedendo” al pagamento della mensilità di febbraio.



“Dopo le raccomandazioni e la disponibilità, espressi dai vertici ODA in un incontro con i lavoratori avvenuto lo scorso 5 gennaio – prosegue Tabbita Siena – resta l’amaro di una situazione, ormai decennale, dove pagare una mensilità dopo due o tre mesi diventa prassi, ma lascia tutti con l’incertezza di non poter fare fronte alle spese quotidiane”.



La notizia delle somme messe a disposizione dell’ODA, con il conseguente ripristino di una normalità lavorativa e retributiva, sembra quasi essersi dileguata. “Cosa devono aspettare i lavoratori per vedere riconosciuto il loro diritto alla giusta retribuzione” aggiunge Tabbita. Dopo un accesso agli atti da parte del sindacato, è stato certificato il puntuale pagamento delle somme dovute da parte dell’ASP all’ODA. “Rigettiamo qualunque scusa sul non avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori – continua Tabbita Siena – l’ASP ha, con puntualità, pagato tutte le prestazioni effettuate dai lavoratori dell’Opera Diocesana di Assistenza. Abbiamo tutte le delibere che certificano gli avvenuti pagamenti. Finiamola di giocare con scuse, a oggi, ormai inconsistenti”.

Il calvario dei lavoratori dell’Opera Diocesana di Assistenza, a oggi, continua.