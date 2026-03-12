 Catania, ordigni artigianali per gli assalti ai distributori VIDEO
Ordigni artigianali per gli assalti ai distributori di sigarette VIDEO

Le indagini della squadra mobile hanno portato a due arresti
CATANIA
di
CATANIA – Su delega della Procura distrettuale di Catania, la polizia ha arrestato e posto ai domiciliari, con braccialetto elettronico, due catanesi. Sono un 47enne e un 43enne. Sono accusati di furto aggravato in concorso e detenzione di materiale esplodente.  

Il provvedimento arriva al termine di  un’indagine sui furti a distributori automatici di sigarette avvenuti a giugno. Furti compiuti con l’utilizzo di ordigni artigianali. Durante le incursioni, risalenti al giugno dello scorso anno, i due avrebbero fatto esplodere le apparecchiature al fine di sottrarre i tabacchi lavorati e le somme in contanti custodite al loro interno.

Gli inquirenti hanno raccolto vari elementi. In particolare, gli uomini della sezione antirapina della Squadra mobile hanno minuziosamente esaminato le immagini degli impianti di videosorveglianza. Poi hanno fatto scattare le perquisizioni.

