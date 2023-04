Ottimax chiude e trasferisce lavoratori: “Ricatto indegno”

Il negozio di San Giuseppe La Rena chiuderà i battenti entro la fine di maggio. E ai dipendenti ha prospettato uno spostamento al Nord Italia.

CATANIA – «Ottimax Italia Spa (Gruppo Bricofer) a metà marzo, adducendo “motivazioni di natura economica“, ha comunicato la chiusura del punto vendita di Catania (l’ex Auchan di San Giuseppe La Rena) che avverrà entro la fine del prossimo maggio. Ora l’azienda nega la cassa integrazione e comunica il trasferimento al Centro-Nord dei 35 lavoratori di Catania». Lo afferma in una nota la Filcams Cgil di Catania sottolineando che le organizzazioni sindacali avevano chiesto più volte di «avviare una riorganizzazione o di utilizzare la Cassa Integrazione per prendere tempo e cercare soluzioni di garanzia occupazionale per i 35 lavoratori».

«L’azienda – dice la Filcams Cgil di Catania – chiede di fatto l’accettazione da parte dei lavoratori interessati dell’uso di aspettativa non retribuita, di ferie e di permessi maturati, inserendo una conciliazione tombale e prospettando una “non opposizione” al licenziamento. Ottimax Italia si è dunque rifiutata di proseguire in sede istituzionale la trattativa e ha annunciato l’invio delle lettere di trasferimento alle lavoratrici e ai lavoratori in tempi brevissimi».

Per il segretario generale della Filcams Cgil Catania-Caltagirone Davide Foti si tratta di «un atteggiamento inaccettabile che sbarra la strada ai 35 lavoratori del punto vendita di San Giuseppe La Rena. Trasferire un siciliano part-time al Nord equivale di fatto a un licenziamento». Il sindacato di categoria parla di un «ricatto indegno e privo di motivazione valida» e annuncia che valuterà «passaggi sia legali che di denuncia alle istituzioni».