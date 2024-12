Palermo, accese le luci dell’albero di Natale di Piazza Politeama VIDEO

Accese anche le luminarie del centro storico

PALERMO – Mancano poche settimane a Natale e Palermo si veste a festa. Pochi giorni dopo l’inizio dell’avvento, sono state accese le luci e gli addobbi dell’albero di Piazza Politeama così come tutte le luminarie sparse nel centro storico.

Come di consueto, ad inaugurare l’inizio delle festività, sotto l’abete di 18 metri, i musicisti del Teatro Massimo di Palermo, che si sono esibiti in svariate performance artistiche.

All’accensione delle luci, spiccano tra i presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il vicesindaco, Pietro Cannella, e il vicepresidente della Fondazione Lene Thun, Simon Thun.

L’albero, cofinanziato dalla Regione Siciliana, quest’anno, è stato infatti allestito dalla fondazione Thun che lo ha decorato con ‘sfere speciali’ ispirate a Santa Rosalia. Le sfere sono state realizzate a mano dai bambini del Day Hospital di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico e dei vari reparti pediatrici dell’Ospedale Di Cristina di Palermo.

Ai piedi dell’albero, la “panchina dei desideri”. Una struttura destinata ai più piccoli, che potranno lasciare per iscritto, in dei biglietti di carta a forma di sfera di Natale, i loro sogni e desideri per poi appenderli ai rami dell’albero.