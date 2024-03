Accese le “vampe” di San Giuseppe: bottiglie contro la polizia VIDEO

Gli agenti sono intervenuti in diversi quartieri. Figuccia affonda: "Città abbandonata"

PALERMO – Scene di guerriglia urbana a Ballarò nel mercato storico di Palermo. Alcuni giovani hanno dato fuoco a una ‘vampa’ di San Giuseppe in piazza San Saverio.

Sono arrivate diverse pattuglie della polizia di Stato. Contro gli agenti c’è stato un fitto lancio di bottiglie, uova e pezzi di mobilio.

Un’altra catasta di legno è stata data alle fiamme in via Tiro a Segno. L’episodio è avvenuto nei pressi della struttura abbandonata da decenni e in attesa di demolizione da parte del Comune.

Dal luogo del rogo si sono innalzate fiamme alte diversi metri, nonché una coltre di fumo bianco che ha invaso l’intera zona. Sono intervenuti in entrambi i casi i vigili del fuoco scortati dalla polizia.

Un altro episodio si è verificato in piazza Kalsa, dove c’era tanta gente in strada ed è dovuta intervenire la polizia, così come nelle zone dell’ospedale Civico e a Sant’Erasmo. A controllare e riprendere le operazioni dall’alto l’elicottero della polizia. Una lunga giornata per i vigili del fuoco, che per potere spegnere le cataste di legna sono stati protetti da polizia, carabinieri e guardia di finanza.

I pompieri hanno lanciato schiumogeno per cercare di evitare che le fiamme potessero avvolgere la legna ammucchiata, ma sono stati bersagliati da pietre e bottiglie. In alcuni casi ragazzi e adulti radunati nella zona delle ‘vampe’ sono riusciti a dare fuoco alla montagna di legna accumulata per giorni.

Figuccia: “Palermo abbandonata e nel degrado”

“È inaccettabile che in una città come Palermo non si attivino iniziative a tutela della sicurezza e che la festa di San Giuseppe possa trasformarsi in occasioni di pericolo e incidenti. Che fine hanno fatto i progetti dell’amministrazione comunale che doveva riqualificare aree come quella di largo Gibilmanna a Borgo Nuovo, dove dovevano nascere campi sportivi e aree di aggregazione per i ragazzi che vivono nelle periferie di Palermo?“. A dichiararlo è il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia.

“Oggi, tra i rifiuti in aree dove insistono scuole ed edifici completamente abbandonati dal Comune, gli occupanti in attesa di risposte certe a partire dal diritto alla casa, si preparano ad allestire vampe di San Giuseppe, in piazza lì dove dovevano nascere strutture sportive tanto decantate all’amministrazione Lagalla. Chiedo – ha concluso Figuccia –, formalmente, al sindaco di intervenire per sistemare i centri dove vige l’illegalità e l’anarchia, garantendo i cittadini che devono avere parità di accesso all’abitare e ai servizi di assistenza“.