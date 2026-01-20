Palermo, rapine violente tra Capaci e San Lorenzo: due arresti

L'ordinanza di custodia cautelare eseguita da polizia e carabinieri - VIDEO

PALERMO – Polizia e carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani accusati di rapine aggravata, furto d’auto e lesioni personali. Sono due gli episodi contestati.

La prima rapina è stata messa a segno lo scorso 11 giugno a Capaci. La vittima, titolare di una comunità alloggio, è stata bloccata mentre rientrava a casa dal giovane di 19 anni e da due complici ancora ricercati. Sotto la minaccia di una pistola l’uomo è stato picchiato dentro l’ascensore e poi costretto ad aprire la porta di casa, rubando 40 mila euro. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

La seconda rapina è stata commessa il 22 luglio a Palermo. Vittima una donna nella zona di San Lorenzo che stava rientrando a casa per il pranzo. A prendere parte al colpo sono stati in due, il 19 enne che avrebbe preso parte al colpo di Capaci e un 20enne. I poliziotti sono risaliti agli indagati dall’analisi delle immagini dalle telecamere del commissariato che riprendono i due mentre pedinavano la vittima a bordo di uno scooter. Attraverso la targa gli agenti sono risaliti al 19enne, mentre il complice ha lasciato un’impronta trovata dalla polizia scientifica nell’auto della donna.