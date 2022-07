Palermo, bagno di folla per Brunori – fotogallery e video

Circa 200 tifosi hanno accolto il centravanti dei rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Circa 200 tifosi rosanero hanno accolto l’attaccante del Palermo Matteo Brunori allo stadio “Renzo Barbera”. Per il centravanti dei rosanero una sessione di foto ed autografi, con il numero 9 che ha anche distribuito alcune cartoline personalizzate e dei gadget. In alto, la fotogallery dell’evento; in basso, invece, la clip che mostra l’entusiasmo dei presenti all’arrivo di Brunori nel piazzale del “Barbera”.