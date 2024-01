Palermo, cadono intonaci dalla sede del Tar: intervengono i vigili del fuoco

Messa in sicurezza la facciata

PALERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti a Palermo nel palazzo Benso, sede del Tribunale amministrativo regionale, che si trova tra via Butera e piazza Santo Spirito.

L’intervento si è reso necessario dopo il distacco di alcune porzioni d’intonaco da uno dei prospetti dell’edificio.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la facciata rimuovendo le parti pericolanti. È stato vietato il transito in una parte del marciapiede per tutelare i pedoni. Sono intervenuti un funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Palermo e un funzionario del tribunale amministrativo regionale.