Carcere Pagliarelli, trovati più di 100 grammi di hashish in una cella

PALERMO – Operazione antidroga della polizia penitenziaria del reparto “Antonio Lo Russo” di Pagliarelli di Palermo coordinata del dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo. Nella cella di un detenuto, nascosti in una intercapedine del water sono stati trovati 131 grammi di hashish. Insieme a quattro ovuli sono stati trovati decine di pacchetti di sigarette. È possibile che le sigarette siano state utilizzate per pagare le dosi di droga. I controlli in cella sono scattati dopo che il detenuto aveva usufruito di tre giorni di permesso.