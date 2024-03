Palermo, crolla un vecchio stabile disabitato in via Macello VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco

PALERMO – Una vecchia e disabitata palazzina è parzialmente crollata in via Macello, zona Corso dei Mille, a Palermo: alcuni attimi di di apprensione prima di appurare che, fortunatamente, non vi è alcun ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’intera area è stata messa in sicurezza.

“Fortunatamente non è accaduto il peggio – dice a LiveSicilia il presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico -. Via Macello è una stradina in cui insistono palazzine fatiscenti e magazzini, sono edifici che da quarant’anni sono in queste condizioni e il Comune non è mai intervenuto. Mi auguro che, dopo quanto accaduto, venga emanata un’ordinanza per imporre ai proprietari di mettere in sicurezza le strutture fatiscenti, chiudendo le aree private ridotte a discarica”.