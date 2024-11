Palermo, dal 10 gennaio arriva la differenziata nella prima circoscrizione

Dal 31 gennaio al via anche a Sferracavallo e Tommaso Natale

PALERMO – 3200 carrellati per i rifiuti, 36mila nuovi kit di mastelli e 10 nuovi cestini compattanti per espandere la raccolta differenziata porta a porta anche nel centro storico di Palermo a partire da gennaio 2025. Sono le misure presentate questa mattina da Rap, nella sede di piazzetta Cairoli, durante un incontro organizzato in accordo con l’amministrazione comunale, che mirano ad estendere la raccolta differenziata in altre zone della città.

Sono intervenuti in conferenza stampa, oltre al presidente della Rap, Giuseppe Todaro, anche l’Assessore all’Ambiente, Pietro Alongi, il Presidente del Consiglio Comunale, Giulio Tantillo e il Presidente della Ssr Area Metropolitana, Natale Tubiolo.

Tra i presenti anche i presidenti delle commissioni consiliari e alcuni consiglieri comunali e di circoscrizione in rappresentanza di tutto il territorio.

Le aree interessate

La nuova raccolta differenziata porta a porta partirà il 10 gennaio 2025 interessando dapprima i quartieri di prima circoscrizione: Tribunali, Castellammare, Palazzo Reale e Monte di Pietà. Dal 31 gennaio l’iniziativa coinvolgerà anche la settima circoscrizione prendendo il via anche nei quartieri di Tommaso Natale e Sferracavallo. Usufruiranno del nuovo servizio quasi 200mila persone.

Le vie coinvolte

La raccolta porta a porta riguarderà 407 nuove vie del Capoluogo. Da piazza Vittorio Emanuele Orlando a piazza Verdi. Ma anche via Maqueda, nel tratto da piazza Giulio Cesare a via del Bosco, via porta di Castro, piazza delle Pinta, piazza Indipendenza e corso Vittorio Emanuele, in tutti quei tratti esclusi dai precedenti programmi di raccolta.

Le modalità di conferimento

Le modalità di distribuzione delle attrezzature saranno del tutto identiche a quelle già adottate nei precedenti step di raccolta differenziata porta a porta. I centri di raccolta individuati per la consegna dei kit cittadini residenti nelle are interessate saranno in viale dei Picciotti, in via Ernesto Basile e a Piazzetta Cairoli.