Palermo, ecco Gomes: “Felice di giocare qui” VIDEO

Il centrocampista è l'ultimo colpo di mercato del club rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Chiude il primo calciomercato del Palermo targato City Group e proprio dal City arriva l’ultimo colpo di mercato. Si tratta del centrocampista francese classe 2000 Claudio Gomes.

Il calciatore è arrivato in città poco prima delle 21 con un volo proveniente da Roma. Ad attenderlo c’era il suo procuratore e le uniche dichiarazioni rilasciate dal neo acquisto sono state: “Sono elettrizzato di iniziare con i nuovi compagni e i nuovi tifosi. Palermo è un club importante in Italia ed è felice di giocare per loro“.

Il calciatore, con un passato anche nelle giovanili del Psg, lo scorso anno ha indossato la maglia del Barnsley, club che milita in Championship cioè la Serie B inglese.

Gomes si trasferisce al Palermo a titolo definitivo e ha già firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 2024.