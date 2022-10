Palermo, grida e sprangate: rissa al Pay one VIDEO

Attimi di follia nel cuore della città. Le immagini, girate con un telefonino, mostrano...GUARDA IL VIDEO

2' DI LETTURA

PALERMO – Grida e sprangate, maxi rissa al Pay-one di via dei Nebrodi. Attimi di follia nel cuore di Palermo. Le immagini, girate con un telefonino, mostrano numerosi giovani con spranghe alla mano. Le ragazze gridano, attimi di inferno durante quella che doveva essere, una serata di divertimento. Ecco il filmato. SE NON VEDI IL VIDEO CLICCA QUI

Verso le 2:00 di notte, due gruppi di giovani si sono messi a discutere e a litigare verbalmente, passando da lì a poco dalle parole ai fatti.

“La scintilla – secondo alcuni testimoni – è stata una parola in più” pronunciata da uno di loro. L’abbondanza di alcolici, gli ormoni impazziti, la musica frastornante, i giochi d’ombre e le luci psichedeliche, “un mix perfetto” per arrivare alla rissa.

“Ora Na riscurriemu fuori”, si sarebbero detti i due branchi affrettandosi all’uscita, per non sbranarsi nello spazio stretto di una pienissima e sorvegliata sala da ballo. Poi, scavalcate le recinzioni che li tenevano dentro, sono partiti all’attacco. Sul marciapiede e in strada, tra auto parcheggiate e in movimento, si sono scambiati pugni e calci. Volano anche colpi di spranghe improvvisate e di caschi per moto. Nessuna pietà per chi finisce a terra, anzi c’è chi accorre da lontano per poter sferrare anche lui un colpo.

Dopo qualche minuto, finito il pestaggio, la musica è stata interrotta. “La serata è finita” urlano i buttafuori. Gli altri ospiti vengono costretti a lasciare il disco-pub. Si esce dal cancello sul retro, prima dell’orario di chiusura. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere lo scrosciante fiume di gente, che si è riversato e staziona in strada, nel baccano più totale. Il silenzio tornerà solamente passate le 3:00. Dopo più di quattro pattuglie – arrivate a sirene spiegate – e svariate sollecitazioni degli uomini in divisa.

“Sono cose che capitano spesso, ma non è colpa del locale. Giriamo molto nei weekend e succede in tutta la provincia. C’è gente che appena beve perde la testa”, commenta nauseata una coppia di fidanzati, parte integrante della movida palermitana, vicino alla rissa. “Certe persone sembra escano di casa la sera al solo scopo di fare a pugni”.

Una triste ma non nuova realtà quella ripresa nel video. Più volte narrata da giornali e tv. Cambiano gli attori, gli spazi e i moventi, ci si trasforma da bravi ragazzi in potenziali delinquenti.