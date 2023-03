Palermo, il popolo del reddito di cittadinanza in piazza – Video

La manifestazione dei disoccupati davanti all'assessorato regionale al Lavoro di via Trinacria

PALERMO – I percettori del reddito di cittadinanza tornano a protestare. Stamattina a Palermo in via Trinacria sotto la sede dell’assessorato regionale al Lavoro i manifestanti si sono dati appuntamento per dire “no” ai tagli, annunciati dal governo nazionale.

Un piccolo gruppo di percettori, armati di bandiere e megafoni hanno bloccato il traffico con slogan e urla. “Giorgia Meloni ha dichiarato che non odia i poveri – ha detto al megafono Davide Grasso, presidente dell’associazione ‘Basta volerlo’ -. Ma li sta letteralmente distruggendo. Vorrebbero dare un assegno di 375 euro al mese con i beni di prima necessità che aumentano, per non parlare degli aumenti delle bollette della luce. E mentre impazza il carovita e il caro bollette loro cosa fanno? La genialata, riducono del 25% il sussidio sapendo che comunque il lavoro non c’è. Tagliare il reddito di cittadinanza significa mandare di nuovo le persone allo sfruttamento, incentivare il lavoro in nero. Noi non ci fermeremo sino a quando questo governo non tornerà sui suoi passi. Tutta l’estate continueremo a protestare non ci arrendiamo”.