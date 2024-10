Palermo, inseguimento in corso dei Mille: auto della polizia si ribalta

Feriti due agenti, la nota di solidarietà della Uil Polizia

PALERMO – Inseguimento da film la scorsa notte in corso dei Mille. Dei ladri a bordo di una Fiat 500 rubata sono stati notati e inseguiti a folle velocità fino allo schianto su un palo e su alcune auto in sosta in corso dei Mille. L’auto della polizia si è ribaltata, la 500 è stata abbandonata dopo l’urto dai ladri che sono riusciti a scappare.

“Quanto avvenuto la scorsa notte è la dimostrazione di come la polizia di Stato è sempre vigile nel prevenire e reprimere i reati, tra i quali quelli del furto di automobili molto avvertito, per la sua recrudescenza, dai cittadini di Palermo. Ai colleghi rimasti feriti durante l’inseguimento, avvenuto nei pressi di corso dei Mille, va la solidarietà della Uil Polizia Palermo oltre che l’augurio di una pronta guarigione – ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo -“.

I poliziotti, notati i due individui sospetti li avevano inseguiti così come già successo appena pochi giorni addietro nei pressi di Tommaso Natale. Anche in questo caso si era trattato di una Fiat 500 con due ladri a bordo e l’inseguimento, messo subito in atto, si era concluso con l’arresto di un minore.

La Uil Polizia Palermo ricorda come i furti d’auto avvengono soprattutto in danno di un gruppo abbastanza ristretto di utilitarie. Ad incidere ci sono i lunghi tempi con i quali si rendono disponibili i pezzi di ricambio, fenomeno, questo, accentuatosi dopo la guerra in Ucraina. “Le persone danneggiate – dice Giovanni Assenzio – devono rivolgersi sempre alle forze dell’ordine e non ricorrere al cosiddetto ‘cavallo di ritorno’, ovvero la restituzione dell’automobile dietro pagamento di una somma di denaro. In questa maniera non si fa altro che alimentare il fenomeno criminale”.

La Uil Polizia Palermo ha di recente diffuso i dati sul preoccupante fenomeno nel capoluogo siciliano. In particolare, in città, avvengono non meno di una decina di furti d’auto al giorno. Solo nel 2022 sono stati oltre 4.500. Un vero e proprio picco che non trova paragone nei dieci anni antecedenti. “I ladri hanno tempi di intervento brevissimi e per questo è difficile poterli intercettare nel corso del furto. Sottolineo ancora una volta – ha concluso Assenzio – l’esigenza di provvedere urgentemente a nuovi concorsi al fine di implementare l’organico e invertire, così, il trend negativo che ha portato a una sensibile diminuzione sia del personale in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Palermo che di quello della Squadra mobile”.