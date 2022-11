Palermo, l’incredibile spaccata: furto in 3 minuti VIDEO

Le immagini su come è stata svaligiata la profumeria Dabbene

1' DI LETTURA

PALERMO – Come in un film, le immagini del sistema di video sorveglianza della profumeria Dabbene in piazza Amendola immortalano il furto messo a segno ieri (primo novembre ndr). In pochissimi minuto si nota come una fiat Panda la quale era stata rubata in precedenza ha ripetutamente colpito la vetrina del negozio sino a rompere il vetro e scardinare la porta. A questo punto dall’auto scende un giovane con un giubbotto blu e un cappuccio e porta via profumi e cosmetici dal valore di 4mila euro.

Con la stessa vettura con cui sono arrivati i due fuggono via dopo pochi minuti. Sul furto indaga la polizia di Stato che ha acquisito le immagini e cercato tracce utili per risalire agli autori. In passato in altri centri della profumeria Dabbene sono stati tentati colpi simili. Il video che sta facendo il giro sui social sta destando grande curiosità e sgomento tra gli internauti. Ma anche qualche dubbio: numerosi i commenti al video che evidenziano le diverse auto transitare davanti al negozio durante il colpo: “possibile mai che nessun automobilista si sia reso conto di nulla ne abbia avuto nessun sospetto su ciò che stava accadendo?”. Si chiedono gli utenti di Facebook.