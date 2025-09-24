 Palermo, l'ultimo saluto di Borgo Nuovo a Stefano Gaglio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, l’ultimo saluto di Borgo Nuovo a Stefano Gaglio – VIDEO

Applausi e fuochi d'artificio in via Largo Nasso dove abitava il magazziniere ucciso dal cognato
IL FUNERALE
di
1 min di lettura

PALERMO – La salma di Stefano Gaglio arriva in largo Nasso, a Borgo Nuovo. È qui che abitava il magazziniere assassinato a colpi di pistola dal cognato, Giuseppe Cangemi.

Un lungo applauso accoglie il feretro. Gli amici lo innalzano con la forza delle braccia e dell’affetto. Qualcuno lo cosparge di petali di rosa, mentre esplodono i fuochi d’artificio.

Amici e parenti piangono, indossano una magliettina col volto della vittima. C’è stampata una citazione di Ugo Foscolo: Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta”.

Dopo un momento di preghiera il carro funebre si incammina verso la chiesa di Santa Cristina per il funerale.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI