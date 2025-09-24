Palermo, l’ultimo saluto di Borgo Nuovo a Stefano Gaglio – VIDEO

PALERMO – La salma di Stefano Gaglio arriva in largo Nasso, a Borgo Nuovo. È qui che abitava il magazziniere assassinato a colpi di pistola dal cognato, Giuseppe Cangemi.
Un lungo applauso accoglie il feretro. Gli amici lo innalzano con la forza delle braccia e dell’affetto. Qualcuno lo cosparge di petali di rosa, mentre esplodono i fuochi d’artificio.
Amici e parenti piangono, indossano una magliettina col volto della vittima. C’è stampata una citazione di Ugo Foscolo: Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta”.
Dopo un momento di preghiera il carro funebre si incammina verso la chiesa di Santa Cristina per il funerale.