Palermo, lunghe code nella speranza di acquistare l’orologio Swatch FOTO

In tanti sperano di accaparrarsi l'oggetto del desiderio

PALERMO – Tutti pazzi per gli orologi swatch omega, in fila dalle sei del mattino davanti il negozio di via Ruggero Settimo, l’unico punto vendita dell’Isola in cui è possibile comprare il tanto atteso oggetto del desiderio al costo di 250 euro non acquistabile online.

Nonostante l’orologio sia in vendita già dal 26 marzo in tutta Italia, la fila non accenna a diminuire a Palermo, due bodyguard piazzati davanti le vetrine e tante proteste per le ore di fila interminabili restando poi a mani vuote.

“Deve essere assolutamente mio, aspetto da più di un mese per averlo e non demordo – dice Licia, 20 anni- quasi ogni mattina vengo qui e mi metto in fila, ancora non ci sono riuscita perché c’è gente che si piazza davanti al negozio di prima mattina e poi arrivano pochi pezzi nello store, circa una ventina, e la fila invece è di un centinaio di persone. Mi metto in coda e aspetto fino a quanto toccherà pure a me, prima o poi, oggi sono 40esima”.

Tante, però, anche le lamentele soprattutto di chi si è fatto tre ore di macchina per arrivare al punto vendita. “Abito a Ragusa – dice Carlo – sono stato in macchina più di tre ore, sono venuto di proposito per questo, ma non pensavo ci fosse tutta questa confusione. Non so neanche se riuscirò a comprarlo, oltretutto hanno fatto una sorta di lista abusiva dove ti devi iscrivere per poter entrare in negozio, la trovo veramente una cosa assurda. E se non ti iscrivi provano pure a picchiarti, oltretutto ho chiesto informazioni ad una commessa del negozio e mi ha risposto che non è una lista loro, ma fatta dalla gente in autonomia”.

E in realtà proprio accanto alla vetrina c’è un ragazzo armato di sedia, foglio e penna dove segna nome e numero delle persone in fila. “Sono qui da ieri sera tardi – spiega – perché ho provato a comprare l’orologio più volte ma in tanti sono arrivati quasi alle mani, è necessario, quindi, scrivere i nomi ed entrare per chiamata. Così ho creato questa lista se non ti iscrivi non puoi entrare”.

Dal negozio non vogliono rilasciare dichiarazioni ma fanno sapere che si può acquistare solo un orologio a persona e, dato che la domanda è talmente alta, neanche a loro viene comunicato il numero dei pezzi consegnati, il colore o i giorni in cui il camion portavalori consegna i fantomatici orologi tanto bramati.

Per tanti l’acquisto è un investimento. “Ho un gran mal di piedi sono qui da 5 ore, ma oggi sono sicuro che riuscirò a comprarlo – ci spiega Carlo – ho visto su internet che c’è gente che li rivende fino a 2.500 euro. Il problema è che se ne può comprare solo uno alla volta. La prossima volta mando mio fratello. Ma è proprio un investimento, non posso comprare l’Omega perché è troppo costoso ma questo è alla portata di tutti”.