Palermo-Monterosi 2-0: la fotogallery del match

Decisivi Damiani e Felici, arrivati in rosanero durante il calciomercato invernale

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Il primo Palermo di Baldini, tra le mura amiche, è subito vittorioso. Decisivi per la vittoria sono stati gli unici due innesti del calciomercato invernale dei rosanero, ovvero Damiani e Felici.

I due hanno siglato le reti che hanno fissato il risultato del match sul 2-0, permettendo a Baldini di iniziare con la marcia giusta questa sua nuova esperienza in rosanero (CLICCA QUI PER IL RACCONTO DELLA SFIDA)

Per il Palermo, però non c’è tempo di festeggiare. Mercoledì al ‘Barbera’ arriverà il Messina per il recupero della 21^ giornata di campionato.

In alto la fotogallery della sfida tra Palermo e Monterosi.