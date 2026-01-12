Palermo, nasce via Biagio Conte. Lagalla: “Vicini agli ultimi” – VIDEO

La cerimonia con il sindaco Lagalla

PALERMO – A tre anni dalla sua prematura scomparsa, Palermo onora la memoria di Biagio Conte, intitolando al missionario il tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra Corso dei Mille e via Archirafi. È stata appesa questa mattina, in piazza Tiro a Segno, a pochi passi dalla Missione Speranza e Carità, la nuova targa toponomastica.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, il vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella, Don Pino Vitrano e altri rappresentanti della Missione Speranza e Carità, l’organizzazione benefica fondata da fratel Biagio nel 1991 per accogliere e assistere “i nuovi poveri”.

Lagalla: “La città resta vicina agli ultimi”

“Un’ulteriore e doverosa affermazione di un rapporto straordinario e forte e del ricordo che la città di Palermo ha di Biagio Conte”, ha affermato il sindaco Lagalla. “Non a caso gli è stato intitolato questo pezzo di strada che introduce a una delle roccaforti dell’altruismo e della benemerita attività di questo grande personaggio che oggi però ha ancora un suo seguito e quindi una convinta e duratura continuità. In questa logica – ha aggiunto il primo cittadino – è chiaro che la città resta vicino ai bisogni degli ultimi in un momento così difficile per questa città”.

Don Vitrano: “Essere operatori di pace”

“Attendiamo questi momenti solamente con la preghiera interiore – ha commentato Don Pino Vitrano – perché lui (Biagio Conte ndr) ci ha ispirato tanto a vivere proprio la presenza di Dio accanto a noi. E noi è questo che vogliamo comunicare: essere operatori di pace”.

Schifani: “Esempio di solidarietà che continua a parlare alla Sicilia”

“Nel ricordare Fratel Biagio Conte a tre anni dalla sua scomparsa, la Sicilia rende omaggio a un uomo che ha fatto della solidarietà e della carità una scelta di vita. Con semplicità e coerenza, Fratel Biagio ha camminato accanto agli ultimi, offrendo aiuto concreto, ascolto e dignità a chi era in difficoltà. Il suo esempio rappresenta un patrimonio morale per tutta la nostra comunità e un invito costante a non voltarsi dall’altra parte”, lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel giorno del terzo anniversario della scomparsa del missionario laico a Palermo Biagio Conte.

“La Regione – ha aggiunto Schifani – ne onora la memoria riconoscendo il valore di un impegno che continua a parlare alle coscienze e a indicare una strada di umanità e speranza”.