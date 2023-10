Palermo, notte di paura per un maxi incendio in zona Università VIDEO

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

VIA MONFENERA

PALERMO – E’ stato spento solo a tarda notte l’incendio divampato a Palermo, in via Monfenera, partito dal piano terra del civico 68. E’ stato necessario evacuare le abitazioni vicine per la nube che si è sprigionata dalla combustione di materiale di ogni tipo, ammassato nell’abitazione da cui sono originate le fiamme.

Per domare l’incendio sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco, i tecnici del Comune e gli agenti della polizia di Stato. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei pompieri.