 Palermo-Padova: gli highlights della gara - VIDEO
Palermo-Padova: gli highlights della gara – VIDEO

La clip con le migliori azioni del match
CALCIO - SERIE B
1 min di lettura

Termina con il “Barbera” in festa la gara Palermo-Padova nell’ultimo weekend di Serie B in questo anno solare. A deciderla, come al solito, è Joel Pohjanpalo, che con il suo gol mette la firma sulla vittoria di misura dei rosanero. Cori, applausi e festeggiamenti per questa partita che chiude in bellezza il 2025 dei siciliani: la squadra di Inzaghi, con questo successo, è al sesto risultato utile consecutivo (quattro vittorie e due pareggi). In alto gli highlights della gara.

