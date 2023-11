Palermo, paura in via Paulsen: il vento abbatte un palo dell’illuminazione

La base in ferro era marcia. Il racconto dell'automobilista

PALERMO – Paura in via Federico Paulsen, nella zona di corso Calatafimi, a Palermo. Le forti raffiche di libeccio che si sono abbattute nelle ultime 12 ore sul capoluogo hanno abbattuto un palo dell’illuminazione che è caduto sul cofano di una macchina che stava transitando. Solo per un colpo di fortuna chi era alla guida non è rimasto ferito.

“Mi sono fermato per fare passare i pedoni e poi il tonfo”, racconta l’uomo al volante. La base del palo in ferro è marcia. “Sarebbe il caso che venissero controllati tutti gli altri pali dell’illuminazione”, aggiunge un residente, ricordando che poco tempo fa un analogo episodio si è verificato in via Filippo Paruta. Allora come oggi per fortuna non ci sono stati feriti.