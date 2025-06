Palermo, Inzaghi: “Tifosi rosanero, ci vediamo al Barbera!” – VIDEO

Il nuovo tecnico incontra i tifosi allo stadio: l'invito arriva direttamente da SuperPippo

Mercoledì 25 giugno il nuovo allenatore del Palermo Filippo Inzaghi sbarcherà a Palermo. Il mister saluterà i tifosi presenti nel piazzale del “Renzo Barbera” a partire dalle ore 19.00.

Inzaghi sarà successivamente presentato alla stampa giovedì 26 giugno alle ore 11.00 al Palermo CFA di Torretta. La conferenza sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTutube del Palermo FC.

Il neo tecnico dei rosanero ha inviato tutti i tifosi a raggiungerlo allo stadio per il suo arrivo nel capoluogo siciliano. “Tifosi rosanero, tra poco arriverò a Palermo. Ci vediamo domani (25 giugno, ndr) alle 19.00 alla Favorita. Ciao!“, dice SuperPippo ai canali ufficiali del club. In alto il video in questione.