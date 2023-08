Palermo, tentano di rubare una moto: la diretta social li ‘blocca’ VIDEO

L'episodio è avvenuto in via Mariano Stabile

1' DI LETTURA

PALERMO – Una diretta social che ‘sventa’ un furto. Due ragazzi hanno tentato di rubare una moto di grossa cilindrata a Palermo ma hanno desistito dopo che sono stati ripresi in video.

L’episodio è avvenuto in via Mariano Stabile

L’episodio è avvenuto in via Mariano Stabile. Il video è stato diffuso sulla nota pagina social “Sicilia VHS” e si vedono i due ragazzi che spingono la moto ma vengono inquadrati e avvertiti: “Guarda che sei in diretta, lasciala”.

I ragazzi hanno desistito e sono scappati

Uno dei ragazzi spingeva la moto, l’altro lo seguiva sullo scooter. Dopo una serie di avvertimenti, il ragazzo ha lasciato cadere la moto per salire sullo scooter e scappare.