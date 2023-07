Palermo, rapina in casa nel rione Montegrappa: tre arresti VIDEO

Il colpo fu messo a segno lo scorso agosto ai danni di un uomo di 33 anni

PALERMO – I carabinieri della stazione di Palermo Oreto, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, nei confronti di tre uomini, palermitani, accusati di rapina impropria in concorso.

Secondo gli investigatori i 3 lo scorso agosto sarebbero entrati in casa di un 33enne, nel quartiere Montegrappa, che rientrato nell’appartamento avrebbe tentato di bloccare un rapinatore, accorgendosi della presenza di altri due complici che, nel tentativo di fuggire, l’avrebbero spintonato procurandogli una ferita al volto.

I tre uomini sono fuggiti portando via oro e 1000 euro in contanti. Le indagini e le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati (sono stati trovati gli indumenti che i tre malviventi avrebbero indossato per compiere la rapina) hanno convinto il gip a disporre l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.