Palermo, rimosso ficus crollato al Mercato delle Pulci VIDEO

Numerose le forze in campo

1' DI LETTURA

PALERMO – “Un importante passo in avanti per la sicurezza del Mercato delle Pulci”. Lo dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore al Verde urbano Andrea Mineo, dopo che oggi sono stati rimossi i resti del grande ficus crollato lo scorso mese di settembre nell’area del Mercato.

“Si tratta di un intervento interforze complesso – continuano il sindaco e l’assessore – che vede impegnati gli operai del settore Verde urbano, la Polizia municipale, la RAP e la Protezione civile comunale. Determinante in questo senso è stata la collaborazione dei Vigili del fuoco e per il loro supporto ringraziamo il comandante provinciale di Palermo Sergio Inzerillo che ha subito raccolto l’appello dell’amministrazione per condurre questa operazione di messa in sicurezza. Per il Mercato delle Pulci e per tutta l’area l’intervento rappresenta un passaggio importante per una zona molto frequentata e visitata da tanti turisti”.