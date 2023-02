Palermo, riprendono le cene per i senzatetto alla stazione – VIDEO

L'iniziativa solidale era stata fermata dall'emergenza Covid

2' DI LETTURA

PALERMO – Un’iniziativa solidale all’insegna della condivisione, quella che pian piano, con costanza e determinazione si é consolidata nel tempo divenendo, una volta al mese, un appuntamento fisso sotto i portici della stazione centrale di Palermo, dal lato di via Paolo Balsamo, quella organizzata dalla rete solidale ‘Con Anna per i clochard’ che si é svolta ieri sera e che ha ripreso a pieno ritmo dallo scorso dicembre dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia.

Un progetto nato dall’Associazione Il Genio di Palermo Odv che dal 2011 intende contrastare la povertà educativa ed economica della città di Palermo, e che a partire dal 2015 grazie ai numerosi volontari e alle generose donazioni di privati cittadini, enti e associazioni aiuta i senzatetto e i più bisognosi che, il penultimo martedì del mese generalmente, a partire dalle 20,00 in poi, trovano bevande e pasti caldi distribuiti gratuitamente. Oltre agli enti e alle associazioni a dare il loro contributo ci sono anche i titolari di esercizi commerciali che mettono a disposizione il loro invenduto.

“L’Associazione si convenziona con il Banco delle Opere di Carità della Sicilia occidentale che ogni mese fornisce alla stessa Associazione derrate alimentari per i senza fissa dimora e per le famiglie in difficoltà economica.- dichiara Stefano Drago, presidente dell’Associazione Il Genio di Palermo Odv. Nel dicembre 2015 lui insieme a Giulio Abbate, allora vicepresidente dell’Associazione Il Genio di Palermo Odv e oggi presidente di Oasi del Sorriso Onlus, lanciano un appello sui social per invitare volontarie e volontari ad una cena sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo a favore dei senzatetto. “L’idea è quella di realizzare cene come fossero vere e proprie ‘feste’ tra amici per portare alla stazione Centrale oltre al cibo una parte del nostro cuore e far sentire a queste persone la nostra vicinanza. – spiega Drago – Con nostra grande sorpresa il numero di volontarie/i ed Associazioni partecipanti é così grande che decidiamo di realizzare queste cene una volta ogni mese”.

Da quel momento nasce la rete solidale “Insieme per i Clochard” che realizzerà le cene fino a dicembre 2019. Poi la pandemia costringe ad interrompere l’iniziativa solidale. E proprio in questi anni di blocco attività che alla rete viene a mancare una delle volontarie più presenti e operative, Anna Imbruce, responsabile alla distribuzione, e in sua memoria a dicembre 2022, la rete solidale viene ribattezzata “Con Anna per i Clochard” e a oggi conta circa una trentina di volontari fissi.

L’associazione inoltre lo scorso dicembre, oltre ai pasti e alle bevande, ha distribuito anche numerose sciarpe, cappelli e guanti. Le Associazioni che aderiscono mensilmente alla rete sono: Il Genio di Palermo Odv, Oasi del Sorriso Onlus, PerLaRosa, Banco delle Opere di Carità della Sicilia occidentale, Tommaso Natale&Dintorni Onlus, Un mondo che vorrei, Associazione Pubblica Assistenza Volontariato e Protezione Civile Palermo4. Il prossimo appuntamento alla stazione centrale sarà mercoledì 22 marzo.