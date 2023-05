Palermo, sassi contro le finestre della scuola Falcone allo Zen 2

Il preside Domenico Di Fatta: "Un brutto risveglio, presentata denuncia"

1' DI LETTURA

PALERMO – Stamattina e ieri la scuola Giovanni Falcone, nel quartiere Zen 2 di Palermo, è stata presa di mira dai vandali che hanno lanciato sassi contro le imposte, mandando in frantumi i vetri. Un’amara scoperta per il preside Domenico Di Fatta, che guida l’istituto da quasi un mese, dopo l’arresto dell’ex dirigente scolastica Daniela Lo Verde per peculato e corruzione.

“Un brutto risveglio – dice Di Fatta -. Abbiamo presentato denuncia alle forze dell’ordine. Speriamo che il servizio di videosorveglianza torni a funzionare. Siamo isolati anche con la linea telefonica. Quando mi sono insediato ho trovato questa situazione e l’ho segnalata a tutti, anche al Comune. Ma finora non è accaduto nulla”.