Palermo, scala del tribunale tra transenne e immondizia

Il degrado del passaggio di piazza Orlando

PALERMO – Sono mesi che la scala di collegamento tra piazza Vittorio Emanuele Orlando e il tribunale di Palermo è inagibile, transennata nel suo lato sinistro a causa di alcuni gradini rotti.

Un problema che si protrae da tempo e che “i soliti incivili approfittano di quello spazio per gettare lì la loro immondizia” – racconta chi vive tutti i giorni questa piazza.

La parte di scala chiusa al transito è, infatti, diventata il ricettacolo, “punto di raccolta abusivo”, della spazzatura che circola nella piazza, nonostante la Rap la ripulisca spesso. A contribuire al degrado sarebbe anche chi usufruisce della pista di skate ai piedi del passaggio, che spesso, secondo le ricostruzioni di alcuni residenti, “compra da mangiare o da bere e tira gli avanzi o le lattine vuote dietro la transennatura”.

Però, non si può dare la colpa solo a loro. Sono davvero tanti i passanti che approfittano di quello spazio per svuotarsi le tasche, o liberarsi le mani, da fazzoletti sporchi e piccoli sacchetti di spazzatura. È una situazione di degrado da risolvere al più presto ripristinando il tratto compromesso della scala del tribunale e “magari multando nel frattempo chi abbandona i rifiuti sul suolo pubblico”, come suggerisce un noto commerciante del luogo.