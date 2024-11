Il documentario “Palermo Sunrise” per i 124 anni del club rosanero – VIDEO

Dalla rinascita nel 2019 all'inaugurazione del centro sportivo

Palermo Sunrise, il documentario originale che racconta il nuovo corso del Palermo FC, da venerdì 1° novembre, è disponibile in esclusiva in modalità gratuita su DAZN. In alto, il video teaser lanciato sul canale YouTube del club rosanero.

In occasione del 124esimo anniversario dalla fondazione, il club rosanero rilascia sulla piattaforma un mediometraggio che parte dalla rinascita dell’estate 2019, in seguito al fallimento, per arrivare all’inaugurazione del Palermo City Football Academy, il nuovo centro sportivo rosanero frutto del modello City Football Group in tema di infrastrutture sportive. Un momento cruciale per la storia del club, esaltato dal confronto con la difficile ripartenza di cinque anni fa.

A tenere le fila del racconto è il presidente Dario Mirri, con ricordi personali da tifoso e nipote di Renzo Barbera. A impreziosire il documentario le testimonianze esclusive di Legends come Amauri, Javier Pastore e Mario Alberto Santana insieme a quella di Matteo Brunori.

Ma anche le immagini e le parole inedite dalla visita di Ferran Soriano, CEO del City Football Group, alla vigilia del turno preliminare playoff della stagione 2023/2024, oltre agli interventi di Alberto Galassi, membro del board del City Football Group e del Palermo FC. Oltre alle testimonianze inedite, nel documentario spazio anche a immagini storiche che accompagnano i ricordi dei campioni e contributi speciali delle iniziative più recenti del club.