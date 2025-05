Vandali scatenati al plesso Borsellino di Borgo Nuovo: ennesimo raid – VIDEO

Ottavo assalto nel giro di pochi mesi

PALERMO – Scuole ancora nel mirino dei vandali a Palermo. Nella notte si è verificato l’ennesimo raid ai danni del plesso Borsellino dell’istituto Montalcini, che si trova in largo Camastra. La struttura di Borgo Nuovo è stata così colpita otto volte nel giro di pochi mesi e, stavolta, i danni sono particolarmente ingenti.

Gravi danni

Chi è entrato in azione ha infatti sfondato porte e finestre, rovesciato gli armadi dove erano custoditi documenti e materiale di cancelleria e danneggiato banchi e sedie. Si tratta di arredi nuovi, che dovevano essere collocati in una delle aree in fase di ristrutturazione con i fondi del Pnrr.

L’allarme e le indagini

L’allarme è stato lanciato dal personale scolastico al momento dell’apertura e sul posto sono intervenuti i carabinieri. In corso l’accertamento di eventuali furti. “Un nuovo caso di puro vandalismo – spiega il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello -, un attacco messo in atto con l’obiettivo di distruggere, sembra infatti non sia stato portato via nulla, a parte una vetrata e alcuni cavi di rame”.

“Siamo esasperati”

“Hanno danneggiato anche le attrezzature per i bambini portatori di handicap: non ci sono parole per definire la nostra delusione. Siamo esasperati e sconfortati, ma non possiamo fermarci”. Quest’anno, a Borgo Nuovo, i vandali sono entrati in azione anche nella sede della circoscrizione e in chiesa. A marzo sono infatti stati devastati gli uffici di largo Pozzillo e la parrocchia di San Paolo Apostolo.

“Crediamo che si tratti di microcriminalità, ma dobbiamo alzare il livello di sicurezza di questo quartiere che cerca riscatto – aveva detto in quell’occasione Aiello – se pensano di intimorirci, sbagliano”.