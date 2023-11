Paternò, restauro ed esposizione della Madonna della Catena VIDEO

Opera di Antonello Gagini dei primi del XVI secolo

PATERNÒ (CATANIA) – Un restauro lungo e complesso quella della Madonna della Catena, opera presunta di Antonello Gagini dei primi del XVI secolo. La Madonna della Catena era collocata nella chiesa della Madonna del Carmelo: per via delle precarie condizioni della struttura è stata trasportata provvisoriamente nella chiesa di Santa Barbara per essere, prima restaurata e successivamente esposta in attesa di un possibile rientro nella chiesa di origine.



Ieri una apposita cerimonia alla quale ha partecipato anche l’Arcivescovo, Monsignor Renna, ne ha certificato l’esposizione.