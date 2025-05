Pd, la rinuncia di Cracolici: “Non correrò per la segreteria regionale”

"Ho avvertito un certo disinteresse dal Nazareno"

PALERMO – Colpo di scena in casa Pd Sicilia. Antonello Cracolici non correrà per la segreteria regionale. Lo ha annunciato lo stesso deputato all’Ars nel corso di una conferenza stampa nella sede regionale dei Dem di via Bentivegna, a Palermo. “Non ci sono condizioni per mantenere la mia disponibilità alla candidatura”, ha affermato. Una mossa a sopresa che ha spiazzato tutti, anche gli addetti ai lavori che ormai pronosticavano il duello con Anthony Barbagallo.

“Disinteresse dal Nazareno”

“Rinuncio alla disponibilità alla candidatura ma non alla battaglia politica”, ha precisato Cracolici. Il presidente dell’Antimafia regionale è quindi ritornato su quel messaggio inviato a metà aprile alla segretaria nazionale Elly Schlein: “Il mio è stato un tentativo per capire se ci fossero le condizioni per una soluzione unitaria ma sono passati 22 giorni e ho avvertito imbarazzanti silenzi e un certo disinteresse da parte del Nazareno – ancora Cracolici -. Se il destino del Pd in Sicilia non interessa alla segreteria nazionale, vada come deve andare, io ce l’ho messa tutta”.

“Il Pd siciliano come una piccola filiale”

Le critiche del presidente dell’Antimafia regionale riguardano soprattutto Roma: “Temo che qualcuno voglia fare un piccolo partito in Sicilia, magari più facile da controllare. Un partito con una cultura minoritaria e settaria, incapace di avanzare una proposta di modernizzazione per questa terra”. Davanti a questo scenario, però, il sei volte deputato regionale Dem avverte che così facendo “il partito democratico in Sicilai rischia di diventare una piccola filiale di un partito nazionale”. Da qui l’avvertimento: “Di solito, prima o poi, le piccole filiali chiudono”.