Randazzo, brucia un deposito di mobili FOTO

L'incendio è divampato in contrada Murazzo Rotto. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Necessario l'intervento di più squadre dei pompieri.

1' DI LETTURA CATANIA – Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in un deposito di mobili a Randazzo, in Contrada Murazzo Rotto. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha rapidamente invaso di fumo i locali ed oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Randazzo si è reso necessario l’intervento di una ulteriore squadra di Vigili del Fuoco dal Distaccamento dei volontari di Linguaglossa oltre ad un’autobotte ed un mezzo di supporto logistico dalla Sede Centrale di Catania. Non si è avuta notizia di persone ferite o intossicate. Presenti sul posto anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione e i sanitari del Servizio 118.

