Randazzo, dopo i danni per maltempo riapre il ponte San Giuliano

Interventi di sicurezza e senso unico alternato

CATANIA – Dopo il violento nubifragio dello scorso sabato 16 agosto, il ponte San Giuliano sulla strada statale 116 “Randazzo-Capo d’Orlando” torna accessibile. Gli interventi di ripristino avviati nella mattina di lunedì 18 agosto da Anas hanno permesso di programmare la riapertura del traffico a partire dalle ore 16, con il transito regolato a senso unico alternato.

Misure provvisorie in attesa della manutenzione completa

Per garantire la sicurezza immediata, sono state installate barriere in cemento provvisorie, i cosiddetti new jersey, che sostituiscono temporaneamente i parapetti danneggiati dal nubifragio.

Parallelamente, Anas ha affidato i lavori di manutenzione programmata, che prenderanno il via giovedì e dureranno circa sei mesi. L’intervento definitivo prevede il ripristino completo dei parapetti divelti e la realizzazione di sistemi per regimentare le acque provenienti da monte, individuate come causa del cedimento.

