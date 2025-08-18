Randazzo, il crollo del parapetto del ponte San Giuliano – VIDEO

Le immagini delle auto sul ponte durante il temporale che lo ha danneggiato

CATANIA – Un tratto del ponte San Giuliano a Randazzo è rimasto danneggiato dopo il violento temporale del pomeriggio di domenica 17 agosto. In un video pubblicato su Facebook è possibile vedere chiaramente il parapetto del ponte crollato e i danni provocati dall’acqua.

Il crollo del ponte San Giuliano

Sul ponte sono intervenuti gli uomini della forestale di Randazzo, che hanno chiuso immediatamente l’arteria al traffico per mettere in sicurezza automobilisti e pedoni. Presenti anche carabinieri e protezione civile comunale, che hanno coordinato le operazioni.

Il ponte, importante collegamento tra Randazzo, Santa Domenica di Vittoria e la Statale 116 verso Floresta e la provincia di Messina, resterà temporaneamente inaccessibile fino a ulteriori verifiche.