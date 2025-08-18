 Randazzo, ponte San Giuliano: il video del crollo del parapetto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Randazzo, il crollo del parapetto del ponte San Giuliano – VIDEO

Le immagini delle auto sul ponte durante il temporale che lo ha danneggiato
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Un tratto del ponte San Giuliano a Randazzo è rimasto danneggiato dopo il violento temporale del pomeriggio di domenica 17 agosto. In un video pubblicato su Facebook è possibile vedere chiaramente il parapetto del ponte crollato e i danni provocati dall’acqua.

Il crollo del ponte San Giuliano

Sul ponte sono intervenuti gli uomini della forestale di Randazzo, che hanno chiuso immediatamente l’arteria al traffico per mettere in sicurezza automobilisti e pedoni. Presenti anche carabinieri e protezione civile comunale, che hanno coordinato le operazioni.

Il ponte, importante collegamento tra Randazzo, Santa Domenica di Vittoria e la Statale 116 verso Floresta e la provincia di Messina, resterà temporaneamente inaccessibile fino a ulteriori verifiche.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI