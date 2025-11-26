S3 Campus, l’evento a Unipa: coniugare ricerca e innovazione VIDEO

Parlano gli esperti

PALERMO – Coniugare ricerca e innovazione, migliorare la vivibilità delle strutture universitarie grazie a software e installazioni che rendono ‘smart’ le aule. Gestire i parcheggi e la ricarica dei veicoli elettrici, grazie alle infrastrutture realizzate da A.Cities e i software messi a punto da Softec Spa.

All’Università di Palermo il workshop del progetto S3 Campus sui nuovi prototipi delle aule smart conferma il ruolo di ‘laboratorio green’ dell’Ateneo, in collaborazione con quello catanese, mettendo la ricerca scientifica al servizio delle città.

